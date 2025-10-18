SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES Salle des Fêtes Labroquère
SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES Salle des Fêtes Labroquère samedi 18 octobre 2025.
SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES
Salle des Fêtes LABROQUERE Labroquère Haute-Garonne
Début : 2025-10-18 21:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
SPECTACLE DANSES TRADITIONNELLES
Los Velhadors de la Brianca , ensemble folklorique limousin
L’Edelweiss Pyreneen , danses traditionnelles de Gascogne , St Gaudens
Entrées 5€
Buvette sur place
.
Salle des Fêtes LABROQUERE Labroquère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 69
English :
TRADITIONAL DANCE SHOW
Los Velhadors de la Brianca , Limousin folk ensemble
L’Edelweiss Pyreneen , traditional dances from Gascony , St Gaudens
Admission 5?
Refreshments on site
German :
AUFFÜHRUNG TRADITIONELLER TÄNZE
Los Velhadors de la Brianca , Folkloreensemble aus dem Limousin
L’Edelweiss Pyreneen , traditionelle Tänze aus der Gascogne , St Gaudens
Eintrittspreise 5 ?
Getränke vor Ort
Italiano :
SPETTACOLO DI DANZA TRADIZIONALE
Los Velhadors de la Brianca , gruppo folkloristico del Limosino
L’Edelweiss Pyreneen , danze tradizionali della Guascogna, St Gaudens
Ingresso 5?
Bar sul posto
Espanol :
ESPECTÁCULO DE DANZA TRADICIONAL
Los Velhadors de la Brianca , conjunto folclórico de Limousin
L’Edelweiss Pyreneen , danzas tradicionales de Gascuña , St Gaudens
Entrada 5 euros
Bar en el recinto
L'événement SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES Labroquère a été mis à jour le 2025-10-10