SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES Salle des Fêtes Labroquère

SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES Salle des Fêtes Labroquère samedi 18 octobre 2025.

SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES

Salle des Fêtes LABROQUERE Labroquère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 21:00:00
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

SPECTACLE DANSES TRADITIONNELLES
Los Velhadors de la Brianca , ensemble folklorique limousin
L’Edelweiss Pyreneen , danses traditionnelles de Gascogne , St Gaudens
Entrées 5€
Buvette sur place
  .

Salle des Fêtes LABROQUERE Labroquère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 69 

English :

TRADITIONAL DANCE SHOW
Los Velhadors de la Brianca , Limousin folk ensemble
L’Edelweiss Pyreneen , traditional dances from Gascony , St Gaudens
Admission 5?
Refreshments on site

German :

AUFFÜHRUNG TRADITIONELLER TÄNZE
Los Velhadors de la Brianca , Folkloreensemble aus dem Limousin
L’Edelweiss Pyreneen , traditionelle Tänze aus der Gascogne , St Gaudens
Eintrittspreise 5 ?
Getränke vor Ort

Italiano :

SPETTACOLO DI DANZA TRADIZIONALE
Los Velhadors de la Brianca , gruppo folkloristico del Limosino
L’Edelweiss Pyreneen , danze tradizionali della Guascogna, St Gaudens
Ingresso 5?
Bar sul posto

Espanol :

ESPECTÁCULO DE DANZA TRADICIONAL
Los Velhadors de la Brianca , conjunto folclórico de Limousin
L’Edelweiss Pyreneen , danzas tradicionales de Gascuña , St Gaudens
Entrada 5 euros
Bar en el recinto

