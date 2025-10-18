SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES Salle des Fêtes Labroquère

SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES Salle des Fêtes Labroquère samedi 18 octobre 2025.

SPECTACLE DE DANSE STRADITIONNELLES

Salle des Fêtes LABROQUERE Labroquère Haute-Garonne

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

SPECTACLE DANSES TRADITIONNELLES

Los Velhadors de la Brianca , ensemble folklorique limousin

L’Edelweiss Pyreneen , danses traditionnelles de Gascogne , St Gaudens

Entrées 5€

Buvette sur place

Salle des Fêtes LABROQUERE Labroquère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 69

English :

TRADITIONAL DANCE SHOW

Los Velhadors de la Brianca , Limousin folk ensemble

L’Edelweiss Pyreneen , traditional dances from Gascony , St Gaudens

Admission 5?

Refreshments on site

German :

AUFFÜHRUNG TRADITIONELLER TÄNZE

Los Velhadors de la Brianca , Folkloreensemble aus dem Limousin

L’Edelweiss Pyreneen , traditionelle Tänze aus der Gascogne , St Gaudens

Eintrittspreise 5 ?

Getränke vor Ort

Italiano :

SPETTACOLO DI DANZA TRADIZIONALE

Los Velhadors de la Brianca , gruppo folkloristico del Limosino

L’Edelweiss Pyreneen , danze tradizionali della Guascogna, St Gaudens

Ingresso 5?

Bar sul posto

Espanol :

ESPECTÁCULO DE DANZA TRADICIONAL

Los Velhadors de la Brianca , conjunto folclórico de Limousin

L’Edelweiss Pyreneen , danzas tradicionales de Gascuña , St Gaudens

Entrada 5 euros

Bar en el recinto

