Spectacle de danse STRATES Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Spectacle de danse STRATES Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois jeudi 6 novembre 2025.

Spectacle de danse STRATES

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 21:00:00

Date(s) :

2025-11-06

19H | Restitution par les élèves du Collège Christiane Perceret dans le cadre du projet départemental Graines de culture

Le projet se fait autour des thématiques et des disciplines de la création chorégraphique danse-paysage STRATES . La compagnie propose aux élèves de parcourir, ressentir, et s’exercer par le corps et la musique aux forces à l’œuvre dans les mouvements géologiques & poétiques présents dans la création STRATES . Le projet consistera donc à expérimenter, transmettre et créer en travaillant des inspirations de passages du spectacle, en proposant des ateliers de groupe danse-paysage. Le projet finira par la restitution commune lors d’une représentation de la performance au Théâtre de Semur-en-Auxois. Les élèves et leur famille assisteront ensuite directement à la représentation du spectacle par la compagnie En Lacets.

20H | Spectacle

STRATES c’est montrer comment cette Terre vit aussi à travers les paysages de nos corps. C’est un voyage visuel et dansé qui prend place au cœur des montagnes. Le spectateur est à la fois devant et dans la montagne grâce à un jeu de changement entre l’échelle du corps et du paysage.

L’étude des mouvements de la croûte terrestre, de ses sols, et des spécificités géologiques sont traduites dans un spectacle où le corps devient lui aussi une montagne. C’est une danse poétique et intimiste qui se révèle comme partie de tableaux picturaux qui prennent vie pour dessiner de nouveaux horizons, offrir un autre point de vue, et contempler.

Tout public dès 10 ans .

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

English : Spectacle de danse STRATES

German : Spectacle de danse STRATES

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de danse STRATES Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-10-11 par OT des Terres d’Auxois