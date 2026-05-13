Lalaye

Spectacle de danse tahitienne

19b place de la Mairie Lalaye Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir le spectacle de fin d’année de danse tahitienne de l’association TAU TIARE située dans la Vallée de Villé ! Un voyage à Tahiti le temps d’un spectacle d’environ 1h15. Nous vous proposons des danses Otea (danses de percussions) et Aparima (danses racontées). Pour la première fois cette année, un groupe hommes se produira sur scène !

Deux représentations proposées à 17h et à 20h. Réservation fortement recommandée car les places sont limitées.

Buvette et snack. Vente de produits du Pacifique et présence d’un food truck de poke bowls hawaïens.

En cas de mauvais temps ou de fortes chaleurs, spectacle à l’abri, dans une salle climatisée. .

19b place de la Mairie Lalaye 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 42 55 71

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English :

L’événement Spectacle de danse tahitienne Lalaye a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé