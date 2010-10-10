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Spectacle de danse tahitienne salle des fêtes Migron

Spectacle de danse tahitienne salle des fêtes Migron samedi 27 juin 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : Place des Capucins

Ville : 17770 Migron

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10

Migron

Spectacle de danse tahitienne

salle des fêtes Place des Capucins Migron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Spectacle de danse tahitienne
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salle des fêtes Place des Capucins Migron 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 92 31 32  tefeenui@gmail.com

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English :

Tahitian dance show

L’événement Spectacle de danse tahitienne Migron a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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