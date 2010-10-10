Spectacle de danse tahitienne salle des fêtes Migron
Spectacle de danse tahitienne salle des fêtes Migron samedi 27 juin 2026.
Migron
Spectacle de danse tahitienne
salle des fêtes Place des Capucins Migron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle de danse tahitienne
.
salle des fêtes Place des Capucins Migron 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 92 31 32 tefeenui@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tahitian dance show
L’événement Spectacle de danse tahitienne Migron a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge