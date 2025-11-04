Spectacle de danse Tendre colère Danse La Maison Nevers
Spectacle de danse Tendre colère Danse La Maison Nevers mardi 13 janvier 2026.
Spectacle de danse Tendre colère Danse
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 20:00:00
fin : 2026-01-13 21:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Entre emportement, abandon, fureur et douceur, Christian et François Ben Aïm et leurs 10 danseurs nous invitent à explorer ce qui se joue entre individu et groupe, lorsque le premier se fond dans le second. Les chorégraphes nous emportent alors dans une quête tragi-comique portée par une expressivité débordante, drôle et jouissive.
Rendez vous mardi 13 janvier à 20h à La Maison à Nevers. .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 billetterie@maisonculture.fr
