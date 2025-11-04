Spectacle de danse Tendre colère Danse La Maison Nevers

Spectacle de danse Tendre colère Danse

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13 21:00:00

2026-01-13

Entre emportement, abandon, fureur et douceur, Christian et François Ben Aïm et leurs 10 danseurs nous invitent à explorer ce qui se joue entre individu et groupe, lorsque le premier se fond dans le second. Les chorégraphes nous emportent alors dans une quête tragi-comique portée par une expressivité débordante, drôle et jouissive.

Rendez vous mardi 13 janvier à 20h à La Maison à Nevers. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 billetterie@maisonculture.fr

