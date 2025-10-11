Spectacle de danse Thann

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le groupe Le dire en dansant présente Le Lièvre et la Tortue pendant le marché hebdomadaire. Une belle occasion de découvrir et de rejoindre l’association.

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 31

English :

As part of Semaine Bleue, the Le dire en dansant group presents Le Lièvre et la Tortue at the weekly market. A great opportunity to discover and join the association.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche führt die Gruppe Le dire en dansant während des Wochenmarkts das Stück Le Lièvre et la Tortue (Der Hase und die Schildkröte) auf. Eine gute Gelegenheit, den Verein zu entdecken und ihm beizutreten.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, il gruppo Le dire en dansant presenta Le Lièvre et la Tortue al mercato settimanale. Una grande opportunità per scoprire e aderire all’associazione.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue, el grupo Le dire en dansant presenta Le Lièvre et la Tortue en el mercado semanal. Una gran oportunidad para descubrir y unirse a la asociación.

