Informations pratiques

Jaligny-sur-Besbre

Spectacle de danse verticale « Cents fils »

Le moulin de la Chaume Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez « La Part d’ombre », 2ème volet du triptyque Cent Fils. Une création chorégraphique nocturne de 30 minutes explorant la psyché humaine au Moulin de la Chaume. Première sortie de résidence !

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Le moulin de la Chaume Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 60 11 53 ontact@compagnie-haut-de-la.fr

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English :

Discover « La Part d’ombre, » the second part of the Cent Fils trilogy. A 30-minute nighttime dance performance exploring the human psyche at the Moulin de la Chaume. The first presentation following the residency!

L’événement Spectacle de danse verticale « Cents fils » Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire