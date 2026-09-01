Spectacle de danse verticale « Cents fils » Jaligny-sur-Besbre
samedi 26 septembre 2026 · Jaligny-sur-Besbre
Informations pratiques
Jaligny-sur-Besbre
Spectacle de danse verticale « Cents fils »
Le moulin de la Chaume Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Découvrez « La Part d’ombre », 2ème volet du triptyque Cent Fils. Une création chorégraphique nocturne de 30 minutes explorant la psyché humaine au Moulin de la Chaume. Première sortie de résidence !
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Le moulin de la Chaume Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 60 11 53 ontact@compagnie-haut-de-la.fr
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English :
Discover « La Part d’ombre, » the second part of the Cent Fils trilogy. A 30-minute nighttime dance performance exploring the human psyche at the Moulin de la Chaume. The first presentation following the residency!
L’événement Spectacle de danse verticale « Cents fils » Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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