Spectacle de danse verticale de la Compagnie Retouramont Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont

Spectacle de danse verticale de la Compagnie Retouramont Dimanche 21 septembre, 14h00 Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Val-de-Marne

Entrée libre.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La compagnie Retouramont présentera des séquences de 10 minutes de son spectacle « Hisse Émoi ».

Pionnière de la danse verticale, la compagnie Retouramont dépasse les frontières disciplinaires en mêlant différents arts au cœur des territoires. La ville devient un laboratoire, chaque bâtiment une source d’inspiration. De monuments emblématiques – Saint-Eustache, Mont-Saint-Michel, château de Vincennes – aux architectures contemporaines – gratte-ciels de Singapour, BnF François-Mitterrand –, la compagnie s’adapte aux lieux et aux matières pour offrir, à chaque fois, une expérience unique.*

Hisse Emoi est une proposition qui s’ancre sur un solo ascensionnel d’Isabelle Pinon et qui donne à voir un lâcher-prise et des postures que chacun pourra expérimenter lors d’un hissage collectif. Ce dispositif permet de s’élever au centre d’une des places du quartier pour y découvrir un point de vue éphémère, en hauteur. Le hissage se fait collectivement par le groupe qui partage l’expérience ou par des passants sollicités. Puis, pendant un instant, une danseuse de la compagnie proposera un solo en suspension au-dessus du public, qui donnera à voir la liberté des mouvements. L’atelier est suivi d’un temps de restitution pour retranscrire ses sensations.

Le dimanche 21 septembre de 14h à 18h, sur le parvis de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, 11 rue du séminaire de Conflans à Charenton-le-Pont.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France

– les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques (patrimoine monumental, mobilier et archéologique),

– le patrimoine photographique de l’État, riche de vingt millions de phototypes (négatifs et tirages) remontant aux origines de la photographie. Libre

© Compagnie Retouramont