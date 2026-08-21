Spectacle de danse « Vol d’oiseaux », Parc Michel Grasset – NIeppe, Nieppe

Informations pratiques

Spectacle de danse « Vol d’oiseaux » Vendredi 18 septembre, 17h30 Parc Michel Grasset – NIeppe Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Venez découvrir « Vol d’oiseaux », une création chorégraphique imaginée par la danseuse Sarah Nouveau, avec des élèves du territoire.

Vous retrouverez ainsi des classes de l’école Crapet et l’école Cornette de Nieppe et de Vrije Basisschool Nieuwkerke (Heuvelland- Belgique).

Un spectacle poétique, sensible et transfrontalier, inspiré par le mouvement des oiseaux, présenté au cœur des paysages qui accueillent les œuvres du festival.

Vendredi 18 septembre :

> à 17h30 au Parc Michel Grasset à Nieppe

> à 19h au Warandemolensite à Nieuwkerke

Durée :15 minutes

Une parenthèse artistique entre danse, nature et art contemporain, à vivre au plus près des œuvres du festival

Laissez-vous porter par ce « Vol d’oiseaux »… et prenez le temps de vous émerveiller.

Avec la participation de Malraux-Spectacles Hazebrouck

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Ontdek “ Vol d’oiseaux “ een choreografisch werk van Sarah Nouveau , uitgevoerd met klassen van de scholen Crapet en Cornette de Nieppe en eveneens met de Vrije Basisschool Nieuwkerke.

Een poëtische , gevoelige én grensoverschrijdende voorstelling geïnspireerd door de beweging van de vogelvlucht en gepresenteerd ten midden van het landschap die de werken van het festival tentoonstelt.

Vrijdag 18 september :

17u30 au Parc Michel Grasset à Nieppe

19u au Warandemolensite à Nieuwkerke

Duur : 15 min

Een artistieke pauze, tussen dans, natuur en moderne kunst. Te beleven in de nabijheid

van de kunstwerken van het festival.

Laat u meevoeren en neem de tijd om je te verwonderen.

Met de medewerking van Malraux-Spectacles Hazebrouck

Parc Michel Grasset – NIeppe 9 Rue de Warneton, 59850 Nieppe Nieppe 59850 Nord Hauts-de-France

Découvrez Vol d’oiseaux, une création chorégraphique de Sarah Nouveau interprétée par des élèves français et belges, au cœur des paysages du festival.

https://www.artpenteurs.fr/agenda-14