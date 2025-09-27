SPECTACLE DE DANSE-VOLTIGE Le Bosc

Route de LODEVE Le Bosc Hérault

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Plongez dans l’univers de la danse-voltige avec notre spectacle en cours de création.

Un moment suspendu, hors du temps, pour respirer autrement.

Entre ciel et sol, un groupe de femmes traverse les époques, suspendues entre combats intimes et luttes collectives. Guerrières, ouvrières, femmes de ménage… elles évoluent, se questionnent, s’élèvent. Chaque tableau mêle danse-voltige et narration visuelle pour explorer la place des femmes dans une société en mutation. Comment exister ? Comment s’imposer ? Quelle est notre force, notre rôle, notre avenir ?

Un spectacle aérien, engagé et poétique, porté par la sororité et l’élan de celles qui refusent de rester au sol. .

Route de LODEVE Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 6 71 05 58 53 association@tetenlair-dansevoltige.com

English :

Immerse yourself in the world of aerobatic dance with our show in progress.

A suspended moment, out of time, to breathe differently.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt des Hochseiltanzes mit unserer Show, die sich noch in der Entstehungsphase befindet.

Ein Moment in der Schwebe, außerhalb der Zeit, um anders zu atmen.

Italiano :

Tuffatevi nel mondo della danza acrobatica con il nostro spettacolo in corso.

Un momento sospeso, fuori dal tempo, per respirare in modo diverso.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de la danza acrobática con nuestro espectáculo en curso.

Un momento suspendido, fuera del tiempo, para respirar de otra manera.

