Spectacle de danses 2050, Retour vers le bonheur – Masevaux-Niederbruck, 21 juin 2025 19:30, Masevaux-Niederbruck.

Haut-Rhin

Spectacle de danses 2050, Retour vers le bonheur 15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

L’ASCBB vous propose un voyage dans le temps avec les différents styles musicaux des années 50 à aujourd’hui (2050). Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 19 01 39 karine.steible@gmail.com

English :

The ASCBB invites you to take a trip back in time with different musical styles from the 50s to today (2050). Reservations required at the Tourist Office.

German :

Der ASCBB bietet Ihnen eine Zeitreise mit verschiedenen Musikstilen von den 50er Jahren bis heute (2050). Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

L’ASCBB vi invita a fare un viaggio nel tempo con diversi stili musicali dagli anni ’50 a oggi (2050). Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

La ASCBB le invita a realizar un viaje en el tiempo con diferentes estilos musicales desde los años 50 hasta nuestros días (2050). Es necesario reservar en la Oficina de Turismo.

