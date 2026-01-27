Spectacle de danses avec les Stetsons Wattwiller

Spectacle de danses avec les Stetsons

Un après-midi country animé par Les Stetsons. Danse, musique et convivialité pour profiter d’un moment chaleureux et festif.

Un rendez-vous convivial autour de la musique country. Les Stetsons animent l’après-midi invitant à profiter d’une ambiance chaleureuse et festive, où la musique et la bonne humeur se rencontrent. .

1 rue de Général de Gaulle Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 73 88 98

English :

A country afternoon hosted by Les Stetsons. Dance, music and conviviality to enjoy a warm and festive moment.

