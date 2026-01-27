Spectacle de danses avec les Stetsons Wattwiller
Spectacle de danses avec les Stetsons Wattwiller dimanche 15 février 2026.
Spectacle de danses avec les Stetsons
1 rue de Général de Gaulle Wattwiller Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-02-15 15:00:00
Un après-midi country animé par Les Stetsons. Danse, musique et convivialité pour profiter d’un moment chaleureux et festif.
English :
A country afternoon hosted by Les Stetsons. Dance, music and conviviality to enjoy a warm and festive moment.
