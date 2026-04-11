Spectacle de danses basques Ahaxe-Alciette-Bascassan
Spectacle de danses basques Ahaxe-Alciette-Bascassan samedi 11 avril 2026.
Ahaxe-Alciette-Bascassan
Spectacle de danses basques
Mur à gauche Ahaxe-Alciette-Bascassan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Avec les groupes de danse Hergarraiko izarrak et Begiraleak. Soirée organisée Hergaraiko Izarrak. Petite restauration sur place avec talos et buvette. .
Mur à gauche Ahaxe-Alciette-Bascassan 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Spectacle de danses basques
L’événement Spectacle de danses basques Ahaxe-Alciette-Bascassan a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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