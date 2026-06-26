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Spectacle de danses basques Fronton Espelette

dimanche 9 août 2026 · Fronton · Espelette

Spectacle de danses basques Fronton Espelette

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Fronton
Adresse
105 karrika nagusia
Ville
64250 Espelette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Espelette

Spectacle de danses basques

Fronton 105 karrika nagusia Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Buvette et talo sur place.   .

Fronton 105 karrika nagusia Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 

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English : Spectacle de danses basques

L’événement Spectacle de danses basques Espelette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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