AGENDA · Espelette
Spectacle de danses basques Fronton Espelette
dimanche 9 août 2026 · Fronton · Espelette
Informations pratiques
Espelette
Spectacle de danses basques
Fronton 105 karrika nagusia Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Buvette et talo sur place. .
Fronton 105 karrika nagusia Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Spectacle de danses basques
L’événement Spectacle de danses basques Espelette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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