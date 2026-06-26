Spectacle de danses basques Fronton Espelette

Informations pratiques

Espelette

Spectacle de danses basques

Fronton 105 karrika nagusia Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Buvette et talo sur place. .

Fronton 105 karrika nagusia Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Spectacle de danses basques

L’événement Spectacle de danses basques Espelette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque