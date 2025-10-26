Spectacle de danses Country Liginiac
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Les Compagnons de la bonne humeur vous invite au spectacle de danses Country avec le groupe New Dance de Meymac.
Entrée libre
Buvette et pâtisseries sur place .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
