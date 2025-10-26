Spectacle de danses Country Liginiac

Spectacle de danses Country

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Gratuit

Les Compagnons de la bonne humeur vous invite au spectacle de danses Country avec le groupe New Dance de Meymac.

Entrée libre

Buvette et pâtisseries sur place .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

