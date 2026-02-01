Spectacle de danses irlandaises Avalon Celtic Dances salle Désiré Valette Saint-Vallier

Spectacle de danses irlandaises Avalon Celtic Dances

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

+1€ frais de loc

assis placement libre

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Vivez l’ambiance d’un pub irlandais.

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 festivallier26240@gmail.com

English :

Experience the atmosphere of an Irish pub.

