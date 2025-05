Spectacle de danses orientales, fusion et samba 2025 – Théâtre Francine Vasse Nantes, 27 juin 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-27 20:00 – 22:30

Gratuit : non Billetterie 12€ la place à partir de 18 ans6€ de 7 ans à 12 ansGratuit pour les moins de 7 ans (réservation obligatoire)15€ la place sur place Tout public

Danses orientales, danses fusion et danses brésiliennes vous attendent lors de ce nouveau spectacle. Vous êtes invités à voyager à travers la danse et à rencontrer de nouvelles cultures. C’est aussi un temps d’expression pour l’ensemble des danseuses qui affirment avec assurance et nuance leurs sensibilités.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0658651826 https://www.helloasso.com/associations/al-masriya/evenements/spectacle-de-danses-orientales-fusion-et-samba-2025