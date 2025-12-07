Spectacle de danses Pointes de Pieds Soultz-sous-Forêts

Spectacle de danses Pointes de Pieds Soultz-sous-Forêts dimanche 7 décembre 2025.

Spectacle de danses Pointes de Pieds

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 17:45:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

[NOEL EN OUTRE FORET] Les danseurs de Pointe de Pieds vous entraineront dans un univers magique sous le Forum.

Les danseurs de Pointe de Pieds vous entraineront dans un univers magique sous le Forum. 0 .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] The Pointe de Pieds dancers will lead you into a magical world under the Forum.

German :

[NOEL EN OUTRE FORET] Die Tänzer von Pointe de Pieds werden Sie unter dem Forum in eine magische Welt entführen.

Italiano :

[I ballerini della Pointe de Pieds vi condurranno in un mondo magico sotto il Forum.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE FORET] Los bailarines de Pointe de Pieds le conducirán a un mundo mágico bajo el Foro.

L’événement Spectacle de danses Pointes de Pieds Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte