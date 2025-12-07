Spectacle de danses Pointes de Pieds Soultz-sous-Forêts
Spectacle de danses Pointes de Pieds
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-07 17:45:00
2025-12-07
[NOEL EN OUTRE FORET] Les danseurs de Pointe de Pieds vous entraineront dans un univers magique sous le Forum.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
[NOEL EN OUTRE FORET] The Pointe de Pieds dancers will lead you into a magical world under the Forum.
German :
[NOEL EN OUTRE FORET] Die Tänzer von Pointe de Pieds werden Sie unter dem Forum in eine magische Welt entführen.
Italiano :
[I ballerini della Pointe de Pieds vi condurranno in un mondo magico sotto il Forum.
Espanol :
[NOEL EN OUTRE FORET] Los bailarines de Pointe de Pieds le conducirán a un mundo mágico bajo el Foro.
