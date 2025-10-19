Spectacle de danses traditionnelles Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Voyagez au cœur des traditions ! Le 19 octobre 2025 à 15h, la salle de l’Hippodrome de Châtelaillon-Plage accueille les ensembles folkloriques Les Mélusines et Les Efournigeas pour un spectacle haut en couleurs.

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 88 74 06

English :

Travel to the heart of tradition! On October 19, 2025 at 3pm, the Salle de l’Hippodrome in Châtelaillon-Plage welcomes the folk ensembles Les Mélusines and Les Efournigeas for a colorful show.

German :

Reisen Sie ins Herz der Traditionen! Am 19. Oktober 2025 um 15 Uhr werden im Saal des Hippodroms von Châtelaillon-Plage die Folkloreensembles Les Mélusines und Les Efournigeas zu einem farbenfrohen Spektakel erwartet.

Italiano :

Viaggio nel cuore della tradizione! Il 19 ottobre 2025 alle 15.00, la Salle de l’Hippodrome di Châtelaillon-Plage accoglierà i gruppi folk Les Mélusines e Les Efournigeas per uno spettacolo colorato.

Espanol :

¡Viaje al corazón de la tradición! El 19 de octubre de 2025 a las 15:00, la Sala del Hipódromo de Châtelaillon-Plage acogerá a los conjuntos folclóricos Les Mélusines y Les Efournigeas para un espectáculo lleno de color.

L’événement Spectacle de danses traditionnelles Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage