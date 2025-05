Spectacle de danses traditionnelles – Salle polyvalente Neuvy, 29 mai 2025 17:30, Neuvy.

Allier

Spectacle de danses traditionnelles Salle polyvalente 22bis rue saint vincent Neuvy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 17:30:00

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Plongez dans les traditions avec des danses folkloriques mêlant la richesse du Nord et du Sud ! La Bagarnette (Pas-de-Calais) présentera des danses flamandes, tandis que l’École de Bourrée de Davignac (Corrèze) vous fera vibrer avec les danses limousines.

.

Salle polyvalente 22bis rue saint vincent

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

English :

Dive into tradition with folk dances from the North and South! La Bagarnette (Pas-de-Calais) will present Flemish dances, while the École de Bourrée de Davignac (Corrèze) will thrill you with Limousin dances.

German :

Tauchen Sie ein in die Traditionen mit Folkloretänzen, die den Reichtum des Nordens und des Südens vereinen! La Bagarnette (Pas-de-Calais) wird flämische Tänze vorführen, während die École de Bourrée de Davignac (Corrèze) Sie mit Tänzen aus dem Limousin begeistern wird.

Italiano :

Tuffatevi nella tradizione con le danze popolari del Nord e del Sud! La Bagarnette (Pas-de-Calais) presenterà danze fiamminghe, mentre l’École de Bourrée de Davignac (Corrèze) vi entusiasmerà con le danze del Limousin.

Espanol :

Sumérjase en la tradición con las danzas folclóricas del Norte y del Sur La Bagarnette (Pas-de-Calais) presentará danzas flamencas, mientras que la École de Bourrée de Davignac (Corrèze) le deleitará con danzas lemosinas.

L’événement Spectacle de danses traditionnelles Neuvy a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région