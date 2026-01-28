Spectacle de danses Ukrainiennes

Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Plongez au cœur de la culture ukrainienne avec un spectacle de danses traditionnelles, présenté par l’association des Enfants de Tchernobyl. Un moment vibrant de grâce et d’émotion, en soutien à une belle cause.

Un spectacle unique qui mettra en lumière la résilience du peuple ukrainien face à l’adversité, en rendant hommage aux enfants devenus le symbole de l’espoir.

Un programme de près de deux heures Ce groupe folklorique du nom de SONECHKO est originaire de la ville Lviv en Ukraine et a été fondé par la chorégraphe MARIYA ONYSKO, qui le dirige actuellement. Accompagné par OLENA VASKOVYCH Maître du Cœur de l’ensemble vocal et de la chorégraphie du groupe, soutenu par le jeune musicien accordéoniste BOGDAN ZVARYCH.

SONECHKO a déjà représenté la culture ukrainienne dans différents hauts lieux de la culture à travers l’Europe, lors de compétition et de festival. Ils ont été récompensés par des certificats honorifiques, des trophées et de nombreuses médailles. .

rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est

English :

Plunge into the heart of Ukrainian culture with a show of traditional dances, presented by the Children of Chernobyl association. A vibrant moment of grace and emotion, in support of a worthy cause.

