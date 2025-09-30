Spectacle de Dany Boon Montbéliard
Spectacle de Dany Boon Montbéliard vendredi 27 février 2026.
L’Axone Montbéliard Doubs
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.
AXONE
6 RUE DU COMMANDANT ROSSEL
25200 MONTBELIARD FRANCE .
L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86
