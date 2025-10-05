Spectacle de doublage improvisé « Le Petit Détournement » Rue de Gesnes Montsûrs

Spectacle de doublage improvisé « Le Petit Détournement » Rue de Gesnes Montsûrs dimanche 5 octobre 2025.

Spectacle de doublage improvisé « Le Petit Détournement »

Rue de Gesnes Cinéma Le Majestic Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 11:00:00

fin : 2025-10-05 12:35:00

Date(s) :

2025-10-05

La Saison Culturelle s’ouvre avec de l’improvisation et du cinéma, dans trois communes des Coëvrons !

Ces improvisateurs chevronnés relèveront un défi audacieux réinventer en direct la bande sonore de scènes tirées de films aussi variés qu’inattendus. Mais attention, ici pas de script préétabli ! Les comédiens doubleurs et le musicien inventeront sur le vif un scénario, des dialogues et l’univers sonore… sous vos yeux ébahis !

Chaque représentation est un moment unique, avec des extraits de films choisis pour l’occasion… et révélés aux artistes au tout dernier instant. Au programme un cocktail de séquences savoureuses, de défis, de clins d’œil au cinéma, relevé d’une belle dose d’humour. Et pour couronner le tout le film de la saison 25-26 en avant-première mondiale, rien que pour vous !

Spectacle avec la Cie la Poule.

A partir de 11 ans, gratuit, réservation conseillée. .

Rue de Gesnes Cinéma Le Majestic Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

The Cultural Season opens with improvisation and cinema, in three Coëvrons towns!

German :

Die Kultursaison wird mit Improvisation und Kino in drei Gemeinden der Coëvrons eröffnet!

Italiano :

La Stagione culturale prende il via con l’improvvisazione e il cinema in tre città dei Coëvrons!

Espanol :

¡La Temporada Cultural arranca con improvisación y cine en tres ciudades de los Coëvrons!

L’événement Spectacle de doublage improvisé « Le Petit Détournement » Montsûrs a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons