Hermival-les-Vaux

Spectacle de drones au parc zoologique du Cerza

D143 Hermival-les-Vaux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:30:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24

Plongez dans une expérience nocturne inédite au CERZA, où la magie de la technologie rencontrent la beauté du vivant.

Plongez dans une expérience nocturne inédite au CERZA, où la magie de la technologie rencontrent la beauté du vivant.

À la tombée de la nuit, les 1er, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 23 et 24 mai 2026, des centaines de drones illumineront le ciel et donneront vie à un spectacle aérien fascinant, inspiré de l’univers du CERZA.Le parc sera ouvert tous les jours à partir de 09h30 et jusqu’à 18h30 pour les visiteurs munis de billet avec accès journée uniquement. ( fermeture de la billetterie 16h30).

Les visiteurs en possession d’un billet spectacle drones seul pourront accéder au parc à partir de 18h30 et visiteront le parc en semi-nocturne.

Les visiteurs avec un accés billet 1 jour + spectacle pourront profiter du parc de 09h30 à 21h30 puis du spectacle.

Fermeture des entrées pour la billetterie spectacle sur place à 21h30. .

D143 Hermival-les-Vaux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 15 76

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English : Spectacle de drones au parc zoologique du Cerza

Immerse yourself in a unique nocturnal experience at CERZA, where the magic of technology meets the beauty of life.

L’événement Spectacle de drones au parc zoologique du Cerza Hermival-les-Vaux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme