Spectacle de drones inédit ! – Nice, 6 juin 2025 20:30, Nice.

Alpes-Maritimes

Spectacle de drones inédit ! Quai des Etats-Unis Nice Alpes-Maritimes

Ce spectacle de drones inédit est organisé pour célébrer l’accueil de la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan du 9 au 13 juin à Nice.

Quai des Etats-Unis

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : The ultimate drone show!

This unique drone show is organized to celebrate the 3rd United Nations Conference on the Ocean, to be held in Nice from June 9 to 13.

German :

Diese neuartige Drohnenshow wird organisiert, um die Ausrichtung der 3. UNO-Ozeankonferenz vom 9. bis 13. Juni in Nizza zu feiern.

Italiano :

Questo spettacolo di droni, unico nel suo genere, è stato organizzato per celebrare la terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, che si terrà a Nizza dal 9 al 13 giugno.

Espanol :

Este espectáculo único de drones se organiza con motivo de la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará en Niza del 9 al 13 de junio.

