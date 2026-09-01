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AGENDA · Malaunay

Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice Malaunay

samedi 19 septembre 2026 · Malaunay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Rue Louis Lesouef
Ville
76770 Malaunay
Département
Seine-Maritime
Tarif

Malaunay

Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice

Rue Louis Lesouef Malaunay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La ville de Malaunay célèbre la Saint Maurice !

PROGRAMME DU SAMEDI 19/09

> DÈS 16H Fanfare
& percus de l’école de musique
Stand Maquillage
Costumerie scintillante
Jeux en bois en libre accès
Caravane immersive galaxie
Structures gonflables
Laser game / Poneys
Espace enfants et expériences
sensorielles pour les petits
(contes, sable, eau…)
Clown dans l’après-midi

> 17H Concours
de pâtisserie scintillante
(plus d’infos sur notre site web)

> 18H30 Blind test live concert 3
musiciens avec blind test sur appli
smartphone

RESTAURATION SUR PLACE

> 20H Bingo Super bingo
loufoque animé par des comédiens
> les numéros gagnants
déclenchent un numéro artistique
dans l’esprit cabaret !
Street magie / Danse / Acrobatie
Échassiers / Mini fanfare disco

> 21H30 DJ SET
+ Défilé des habitants masqués

> 23H Final
SPECTACLE DE DRONES !   .

Rue Louis Lesouef Malaunay 76770 Seine-Maritime Normandie  

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English : Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice

L’événement Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice Malaunay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Rouen tourisme

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