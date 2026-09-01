Informations pratiques

Malaunay

Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice

Rue Louis Lesouef Malaunay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La ville de Malaunay célèbre la Saint Maurice !

PROGRAMME DU SAMEDI 19/09

> DÈS 16H Fanfare

& percus de l’école de musique

Stand Maquillage

Costumerie scintillante

Jeux en bois en libre accès

Caravane immersive galaxie

Structures gonflables

Laser game / Poneys

Espace enfants et expériences

sensorielles pour les petits

(contes, sable, eau…)

Clown dans l’après-midi

> 17H Concours

de pâtisserie scintillante

(plus d’infos sur notre site web)

> 18H30 Blind test live concert 3

musiciens avec blind test sur appli

smartphone

RESTAURATION SUR PLACE

> 20H Bingo Super bingo

loufoque animé par des comédiens

> les numéros gagnants

déclenchent un numéro artistique

dans l’esprit cabaret !

Street magie / Danse / Acrobatie

Échassiers / Mini fanfare disco

> 21H30 DJ SET

+ Défilé des habitants masqués

> 23H Final

SPECTACLE DE DRONES ! .

Rue Louis Lesouef Malaunay 76770 Seine-Maritime Normandie

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English : Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice

L’événement Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice Malaunay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Rouen tourisme