Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice Malaunay
samedi 19 septembre 2026 · Malaunay
Informations pratiques
Malaunay
Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice
Rue Louis Lesouef Malaunay Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La ville de Malaunay célèbre la Saint Maurice !
PROGRAMME DU SAMEDI 19/09
> DÈS 16H Fanfare
& percus de l’école de musique
Stand Maquillage
Costumerie scintillante
Jeux en bois en libre accès
Caravane immersive galaxie
Structures gonflables
Laser game / Poneys
Espace enfants et expériences
sensorielles pour les petits
(contes, sable, eau…)
Clown dans l’après-midi
> 17H Concours
de pâtisserie scintillante
(plus d’infos sur notre site web)
> 18H30 Blind test live concert 3
musiciens avec blind test sur appli
smartphone
RESTAURATION SUR PLACE
> 20H Bingo Super bingo
loufoque animé par des comédiens
> les numéros gagnants
déclenchent un numéro artistique
dans l’esprit cabaret !
Street magie / Danse / Acrobatie
Échassiers / Mini fanfare disco
> 21H30 DJ SET
+ Défilé des habitants masqués
> 23H Final
SPECTACLE DE DRONES ! .
Rue Louis Lesouef Malaunay 76770 Seine-Maritime Normandie
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English : Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice
L’événement Spectacle de drônes Vive la Saint-Maurice Malaunay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Rouen tourisme