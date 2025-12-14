SPECTACLE DE DRONES VU DE LA MER

112 Quai Charles de Gaulle La Grande-Motte Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

1 000 drones au-dessus de La Grande-Motte !

Viens vivre le show du Petit Prince depuis la mer, sur Catamaran Lucile experience.

Départ 19h30 21h

Dimanche 28 décembre

1 000 drones au-dessus de La Grande-Motte !

Viens vivre le show du Petit Prince depuis la mer, sur Catamaran Lucile experience.

Départ 19h30 21h

Tarifs pour la sortie spéciale “Spectacle de Drones”

• Adulte 29€

• Enfant 15 €

• bébé 5€

Pack famille groupe disponible

Réservation en ligne .

112 Quai Charles de Gaulle La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie +33 6 08 78 92 61

English :

1,000 drones over La Grande-Motte!

Experience the Little Prince show from the sea, on Catamaran Lucile experience.

Departure 7:30pm ? 21h

L’événement SPECTACLE DE DRONES VU DE LA MER La Grande-Motte a été mis à jour le 2025-12-12 par 34 OT MONTPELLIER