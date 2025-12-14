SPECTACLE DE DRONES VU DE LA MER La Grande-Motte
SPECTACLE DE DRONES VU DE LA MER La Grande-Motte dimanche 28 décembre 2025.
SPECTACLE DE DRONES VU DE LA MER
112 Quai Charles de Gaulle La Grande-Motte Hérault
Tarif : 29 EUR
Date :
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
1 000 drones au-dessus de La Grande-Motte !
Viens vivre le show du Petit Prince depuis la mer, sur Catamaran Lucile experience.
Départ 19h30 21h
Dimanche 28 décembre
Tarifs pour la sortie spéciale “Spectacle de Drones”
• Adulte 29€
• Enfant 15 €
• bébé 5€
Pack famille groupe disponible
Réservation en ligne .
112 Quai Charles de Gaulle La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie +33 6 08 78 92 61
English :
1,000 drones over La Grande-Motte!
Experience the Little Prince show from the sea, on Catamaran Lucile experience.
Departure 7:30pm ? 21h
