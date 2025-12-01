Spectacle de feu avec toi

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 19:20:00

Date(s) :

2025-12-19

Effervescences vous propose un spectacle de feu flamboyant… et poétique.

Autour d’une flamme, deux femmes se rencontrent… De ce feu naît une amitié pétillante et pleine de tendresse, où la magie de la rencontre fait des étincelles.

Une parenthèse enflammée, douce et joyeuse, à savourer sans modération.

[En partenariat avec Vadé Automobiles]

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 19 décembre 2025 de 19h à 19h20. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Effervescences presents a flamboyant, poetic fire show.

L’événement Spectacle de feu avec toi Saumur a été mis à jour le 2025-12-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME