SPECTACLE DE FEU Bédouès-Cocurès

SPECTACLE DE FEU

Route départementale Bédouès-Cocurès Lozère

Le vendredi 12 décembre, la boutique de Noël éphémère au Cévenn’sonne sera ouverte en nocturne avec un spectacle de feu à 19h, buvette et grignote.

La boutique de Noël sera ouverte du 11 au 14 décembre. .

Route départementale Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 49

English :

On Friday December 12, the ephemeral Christmas boutique will be open at night, with a fire show at 7pm, refreshments and nibbles.

The Christmas boutique will be open from December 11 to 14.

