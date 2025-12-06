Spectacle de feu dans le square de la Pilo Square de la Pilotière Nantes
Spectacle de feu dans le square de la Pilo Square de la Pilotière Nantes vendredi 12 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 18:30 –
Gratuit : non Modalités : se renseigner auprès du CSC de la Pilotière
Venez assister au spectacle de feu de la compagnie Kanahi le vendredi 12 décembre à 18h30 au Square de la Pilo. Vin chaud et chocolat chaud offerts sur place.
Square de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr