Spectacle de feu dans le square de la Pilo Square de la Pilotière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 18:30 –

Gratuit : non Modalités : se renseigner auprès du CSC de la Pilotière

Venez assister au spectacle de feu de la compagnie Kanahi le vendredi 12 décembre à 18h30 au Square de la Pilo. Vin chaud et chocolat chaud offerts sur place.

Square de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr