Spectacle de feu envoûtant Stade de football Les Gonds Charente-Maritime

Début : 2025-06-14 18:00:00

fin : 2025-06-14 23:00:00

2025-06-14

Créatures ailées, serpents de feu, étoiles et spirales le peuple des Imoogis danse pour un jour devenir dragon.

Stade de football

Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Winged creatures, fiery serpents, stars and spirals: the Imoogi people dance to one day become dragons.

German :

Geflügelte Kreaturen, Feuerschlangen, Sterne und Spiralen: Das Volk der Imoogis tanzt, um eines Tages ein Drache zu werden.

Italiano :

Creature alate, serpenti di fuoco, stelle e spirali: gli Imoogi danzano per diventare un giorno draghi.

Espanol :

Criaturas aladas, serpientes de fuego, estrellas y espirales: los Imoogi bailan para convertirse un día en dragones.

