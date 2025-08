Spectacle de feu et de magie Paulhaguet

Spectacle de feu et de magie Paulhaguet vendredi 8 août 2025.

Spectacle de feu et de magie

chemin de Lachaud Paulhaguet Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 21:00:00

2025-08-08

Spectacle de feu et de magie de 19h à 21h. Spectacle de magie avec Rémi et de feu avec Elodie.

Bar et restauration sur place

chemin de Lachaud Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 64 44 21 10 camping-paulhaguet@hotmail.com

English :

Fire and magic show from 7pm to 9pm. Magic show with Rémi and fire show with Elodie.

Bar and catering on site

German :

Feuer- und Zaubershow von 19.00 bis 21.00 Uhr. Zaubershow mit Rémi und Feuershow mit Elodie.

Bar und Essen vor Ort

Italiano :

Spettacolo di fuoco e magia dalle 19.00 alle 21.00. Spettacolo di magia con Rémi e spettacolo di fuoco con Elodie.

Bar e ristorazione in loco

Espanol :

Espectáculo de fuego y magia de 19.00 a 21.00 h. Espectáculo de magia con Rémi y espectáculo de fuego con Elodie.

Bar y catering in situ

L’événement Spectacle de feu et de magie Paulhaguet a été mis à jour le 2025-08-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier