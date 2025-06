Spectacle de feu La Ferté-Vidame 12 juillet 2025 19:00

Eure-et-Loir

Spectacle de feu 1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Les Abrias du Perche vous propose un spectacle de feu animé par la chevauchée du Perche. Soirée chaude en perspective, on vous attends nombreux..

1 Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00

English :

Les Abrias du Perche will be putting on a fireworks show, hosted by La Chevauchée du Perche. We look forward to seeing you there!

German :

Les Abrias du Perche bietet Ihnen eine Feuershow, die von der « Chevauchée du Perche » angeführt wird. Ein heißer Abend in Aussicht, wir erwarten Sie zahlreich…

Italiano :

Les Abrias du Perche daranno vita a uno spettacolo di fuochi d’artificio, ospitato da La Chevauchée du Perche. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Les Abrias du Perche ofrecerán un espectáculo de fuegos artificiales, organizado por La Chevauchée du Perche. Esperamos contar con su presencia.

