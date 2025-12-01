Spectacle de feu L’arbre celtique Soultz-Haut-Rhin

Spectacle de feu L’arbre celtique

Samedi 2025-12-13 18:00:00

La compagnie Art’themis vous propose une expérience artistique hors du commun dans laquelle se côtoient jonglage, manipulation de feu et tourbillons d’artifices. Les rythmes envoutants, la danse des flammes, et les nuées étincelantes vous emmèneront dans un univers étrange entre rêve et réalité. Un moment d’évasion et d’émerveillement à partager en famille.

Entre flammes dansantes et légendes anciennes, la compagnie Art’ Thémis fait revivre l’esprit des forêts celtiques dans un spectacle de feu spectaculaire et empreint de mystère. Un voyage lumineux où la magie des éléments rencontre la puissance des traditions. .

The Art?themis company brings you an extraordinary artistic experience featuring juggling, fire manipulation and fireworks. The bewitching rhythms, dancing flames and sparkling clouds will take you into a strange universe between dream and reality. A moment of escape and wonder to share with the whole family.

