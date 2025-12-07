Spectacle de feu Lorentzen
Spectacle de feu Lorentzen dimanche 7 décembre 2025.
Spectacle de feu
90 rue principale Lorentzen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Dans le cadre de son 4ème Marché de Noël, le dimanche 7 décembre à Lorentzen, de 11h à 19h, l’Office de tourisme vous invite à admirer le spectacle de feu et lumières par la Cie Libellune avec pour décor le Château de Lorentzen. Début du spectacle à 17h. .
90 rue principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
English :
L’événement Spectacle de feu Lorentzen a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue