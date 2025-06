SPECTACLE DE FEU “OPUS”, CONCERT & MARCHE – Le Montsaugeonnais 20 juin 2025 07:00

Haute-Marne

SPECTACLE DE FEU "OPUS", CONCERT & MARCHE
Le Montsaugeonnais
Haute-Marne

L’Opus de Feu est bien plus qu’un simple spectacle de feu ; c’est une invitation à un voyage empreint de magie, un périple au cœur de la lumière et de la passion. Cet événement promet de laisser une empreinte indélébile sur votre public, célébrant la splendeur de la vie avec éclat et grandeur. La mise en scène ultra-visuelle et dynamique ne laisse pas un instant de répit au public, les amenant vers un final pyrotechnique éclatant.

En début de soirée :

Producteurs et artisans vous accueillent à partir de 18h30 dans le cadre unique et sublimé des halles de Montsaugeon pour une soirée gourmande et festive produits de bouche, jeux d’extérieur, restauration, dégustations et bien entendu Bières, vins et jus locaux ! Des rendez-vous conviviaux et hors du temps qui témoignent d’un savoir-vivre propre à notre ruralité.

RESERVATION FORTEMENT RECOMMANDÉE .

La Tour des Villains

Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 35 91 32

