Spectacle de feu Orphéus Meschers-sur-Gironde

Spectacle de feu Orphéus

Place du marché Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16 18:45:00

2025-12-16

Par la compagnie Hors Limite



Une revisite de la mythologie. L’histoire d’Orphée et d’Euridyce

Place du marché Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 accueil@meschers.fr

English :

By Hors Limite



A revisiting of mythology. The story of Orpheus and Euridyce

German :

Von der Firma Hors Limite



Eine Neuinterpretation der Mythologie. Die Geschichte von Orpheus und Euridyke

Italiano :

Dalla società Hors Limite



Una rivisitazione della mitologia. La storia di Orfeo ed Euridice

Espanol :

Por la empresa Hors Limite



Una revisión de la mitología. La historia de Orfeo y Euridice

