Spectacle de feu Orphéus Meschers-sur-Gironde
Spectacle de feu Orphéus Meschers-sur-Gironde mardi 16 décembre 2025.
Spectacle de feu Orphéus
Place du marché Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16 18:45:00
2025-12-16
Par la compagnie Hors Limite
Une revisite de la mythologie. L’histoire d’Orphée et d’Euridyce
Place du marché Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 accueil@meschers.fr
English :
By Hors Limite
A revisiting of mythology. The story of Orpheus and Euridyce
German :
Von der Firma Hors Limite
Eine Neuinterpretation der Mythologie. Die Geschichte von Orpheus und Euridyke
Italiano :
Dalla società Hors Limite
Una rivisitazione della mitologia. La storia di Orfeo ed Euridice
Espanol :
Por la empresa Hors Limite
Una revisión de la mitología. La historia de Orfeo y Euridice
