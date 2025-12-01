Spectacle de feu Reichshoffen

Spectacle de feu Reichshoffen samedi 13 décembre 2025.

Spectacle de feu

Place du Moulin Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20

Après le marché de Noël, Reichshoffen offre aux visiteurs un spectacle de feu, dans le cadre rustique de la place du Moulin.

Dans le cadre de Reichshoffen, Ville de Lumières, après le marché de Noël, Reichshoffen offre aux visiteurs un spectacle de feu, dans le cadre rustique de la place du Moulin.

Place du Moulin Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30 mairie@reichshoffen.fr

English :

After the Christmas market, Reichshoffen offers visitors a fire show in the rustic setting of Place du Moulin.

German :

Nach dem Weihnachtsmarkt bietet Reichshoffen den Besuchern eine Feuershow, in der rustikalen Umgebung des Place du Moulin.

Italiano :

Dopo il mercatino di Natale, Reichshoffen offre ai visitatori uno spettacolo di fuoco nella cornice rustica della Place du Moulin.

Espanol :

Tras el mercado navideño, Reichshoffen ofrece a los visitantes un espectáculo de fuego en el rústico marco de la Place du Moulin.

