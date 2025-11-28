Spectacle de feu

Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 18:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Un spectacle de feu émerveillera petits et grands à l’occasion du lancement des illuminations de Noël.

Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

English :

A fireworks display will amaze young and old alike as the Christmas illuminations get underway.

German :

Eine Feuershow wird Groß und Klein zum Start der Weihnachtsbeleuchtung in Staunen versetzen.

Italiano :

Uno spettacolo pirotecnico stupirà grandi e piccini all’accensione delle luci natalizie.

Espanol :

Un espectáculo de fuegos artificiales sorprenderá a grandes y pequeños mientras se encienden las luces de Navidad.

L’événement Spectacle de feu Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau