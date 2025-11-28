Spectacle de feu Schweighouse-sur-Moder
Spectacle de feu Schweighouse-sur-Moder vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle de feu
Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 18:30:00
2025-11-28
Un spectacle de feu émerveillera petits et grands à l’occasion du lancement des illuminations de Noël.
Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr
English :
A fireworks display will amaze young and old alike as the Christmas illuminations get underway.
German :
Eine Feuershow wird Groß und Klein zum Start der Weihnachtsbeleuchtung in Staunen versetzen.
Italiano :
Uno spettacolo pirotecnico stupirà grandi e piccini all’accensione delle luci natalizie.
Espanol :
Un espectáculo de fuegos artificiales sorprenderá a grandes y pequeños mientras se encienden las luces de Navidad.
L’événement Spectacle de feu Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau