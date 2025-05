Spectacle de feu: Solstice – Vieux, 17 mai 2025 22:30, Vieux.

Calvados

Spectacle de feu: Solstice Chemin Hausse dit Duc Guillaume Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 22:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Spectacle Solstice par la Compagnie Jaune 101, danse et feu sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle

Spectacle Solstice par la Compagnie Jaune 101, danse et feu sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle

Un spectacle qui allie jonglerie et danse enflammée et investit les vestiges gallo-romains de Vieux-la-Romaine. Cracheurs de feu, danse, cerceau aérien… un moment enflammé et poétique.

GRATUIT

Spectacle Solstice par la Compagnie Jaune 101, danse et feu sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle

Spectacle Solstice par la Compagnie Jaune 101, danse et feu sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle

Un spectacle qui allie jonglerie et danse enflammée et investit les vestiges gallo-romains de Vieux-la-Romaine. Cracheurs de feu, danse, cerceau aérien… un moment enflammé et poétique.

GRATUIT .

Chemin Hausse dit Duc Guillaume

Vieux 14930 Calvados Normandie

English : Spectacle de feu: Solstice

Solstice show by Compagnie Jaune 101, dance and fire on the remains of the Maison au Grand Péristyle

Solstice show by Compagnie Jaune 101, dance and fire on the remains of the Maison au Grand Péristyle

A show combining juggling and fiery dance on the Gallo-Roman remains of Vieux-la-Romaine. Fire-eaters, dance, aerial hoop… a fiery, poetic moment.

FREE

German : Spectacle de feu: Solstice

Show Solstice von der Compagnie Jaune 101, Tanz und Feuer auf den Überresten des Maison au Grand Péristyle

Show Solstice par la Compagnie Jaune 101, Tanz und Feuer auf den Überresten des Maison au Grand Péristyle

Eine Show, die Jonglage und Feuertanz vereint und die gallo-römischen Überreste von Vieux-la-Romaine in Beschlag nimmt. Feuerspucker, Tanz, Luftring… ein feuriger und poetischer Moment.

GRATIS

Italiano :

Spettacolo del solstizio della Compagnie Jaune 101, danza e fuoco sui resti della Maison au Grand Péristyle

Spettacolo del solstizio della Compagnie Jaune 101, danza e fuoco sui resti della Maison au Grand Péristyle

Uno spettacolo che unisce giocoleria e danza infuocata e che si svolge sui resti gallo-romani della Vieux-la-Romaine. Mangiafuoco, danza, cerchio aereo… un momento infuocato e poetico.

GRATIS

Espanol :

Espectáculo de solsticio de la Compagnie Jaune 101, danza y fuego sobre los restos de la Maison au Grand Péristyle

Espectáculo de solsticio de la Compagnie Jaune 101, danza y fuego sobre los vestigios de la Maison au Grand Péristyle

Un espectáculo que combina malabares y danza ardiente y que se apodera de los vestigios galo-romanos de Vieux-la-Romaine. Tragafuegos, danza, hooping aéreo… un momento ardiente y poético.

GRATIS

L’événement Spectacle de feu: Solstice Vieux a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Suisse Normande