Spectacle de feu Swing, bretelles et étincelles Soultz-Haut-Rhin

Spectacle de feu Swing, bretelles et étincelles

Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La compagnie Farfeulu nous entraîne dans un tourbillon burlesque où la passion fait des étincelles !

Romantique et explosif ! Deux petits clowns se rencontrent et s’embrasent dans une histoire d’amour pleine d’humour, de tendresse et d’étincelles.

Entre swing, bretelles et flammes, la compagnie Farfeulu nous entraîne dans un tourbillon burlesque où la passion fait des étincelles ! .

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

English :

The Farfeulu company takes us on a burlesque whirlwind of passion and sparks!

