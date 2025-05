Spectacle de feu ZInzins Circus – Châtelaillon-Plage, 3 juin 2025 21:00, Châtelaillon-Plage.

Charente-Maritime

Spectacle de feu ZInzins Circus Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-06-03 21:00:00

fin : 2025-06-03

2025-06-03

Les zinzins Circus débarquent à Châtelaillon-Plage ! Venez assistez à leur représentation spectaculaire au théâtre de verdure !

Théâtre de verdure du parc municipal

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 18

English : Fire show ZInzins Circus

Les zinzins Circus come to Châtelaillon-Plage! Come and see their spectacular show at the Théâtre de Verdure!

German : Feuershow ZInzins Circus

Der Zinzins Circus kommt nach Châtelaillon-Plage! Erleben Sie ihre spektakuläre Aufführung im Théâtre de Verdure!

Italiano :

Il Circo Zinzins arriva a Châtelaillon-Plage! Venite a vedere la loro spettacolare performance al Théâtre de Verdure!

Espanol : Espectáculo de fuego Circo ZInzins

El circo de los zinzins llega a Châtelaillon-Plage. ¡Ven a ver su espectacular actuación en el Théâtre de Verdure!

