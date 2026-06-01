Spectacle de fin d’année Adyam Rue André Bertrand Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux

Spectacle de fin d’année Adyam

Rue André Bertrand Dojo départemental Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Spectacle de fin d’année Origines de l’association ADYAM qui œuvre depuis 2025 à la promotion de la danse, de la culture et du lien social par le mouvement.

Elle réunit des enseignants, artistes et passionnés qui partagent une conviction commune la danse est un

langage universel, capable de rapprocher les individus, de nourrir la créativité et de valoriser le territoire .

Rue André Bertrand Dojo départemental Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 95 31 81 adyam0107@gmail.com

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English : Spectacle de fin d’année Adyam

L’événement Spectacle de fin d’année Adyam Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux