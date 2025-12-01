Spectacle de fin d’année avec la troupe Crescendo

Salle des Fêtes Bréviandes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Après 4 albums (variété, opéra rock, Noël, country) et un 5e en préparation (comptines version pop rock), la troupe vous donne rendez-vous pour un grand concert de Noël ! .

Salle des Fêtes Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de fin d’année avec la troupe Crescendo Bréviandes a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne