Spectacle de fin d’année avec la troupe Crescendo Bréviandes
Spectacle de fin d’année avec la troupe Crescendo Bréviandes samedi 13 décembre 2025.
Spectacle de fin d’année avec la troupe Crescendo
Salle des Fêtes Bréviandes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 22:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Après 4 albums (variété, opéra rock, Noël, country) et un 5e en préparation (comptines version pop rock), la troupe vous donne rendez-vous pour un grand concert de Noël ! .
Salle des Fêtes Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle de fin d’année avec la troupe Crescendo Bréviandes a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne