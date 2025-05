Spectacle de fin d’année – Danse Latitude – Le Sémaphore Nantes, 21 juin 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 17:30 – 22:00

Gratuit : non Tout public

Les élèves du studio Danse Latitude présentent leur spectacle de fin d’année sur le thème du cinéma !

Le Sémaphore Nantes 44200