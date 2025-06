Spectacle de fin d’année de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être Gymnase du Collège François de Leusse La Londe-les-Maures 28 juin 2025 15:00

Var

Spectacle de fin d’année de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être Gymnase du Collège François de Leusse Avenue du docteur Alfred Henry La Londe-les-Maures Var

Début : Samedi 2025-06-28 15:00:00

2025-06-28

Samedi 28 juin, venez assister au gala de gymnastique rythmique, proposé par GRL & Bien-Être , au Gymnase du Collège François-de-Leusse, à 15h.

Gymnase du Collège François de Leusse Avenue du docteur Alfred Henry

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12

English : End-of-year rhythmic gymnastics show by GRL & Bien-Être

On Saturday 28 June, come and watch the rhythmic gymnastics gala organised by GRL & Bien-Être at the Collège François-de-Leusse gymnasium at 3pm.

German : Jahresabschlussshow der Rhythmischen Sportgymnastik von GRL & Bien-Être

Am Samstag, den 28. Juni, findet um 15 Uhr in der Turnhalle des Collège François-de-Leusse die von GRL & Bien-Être organisierte Gala der rhythmischen Sportgymnastik statt.

Italiano : Spettacolo di ginnastica ritmica di fine anno a cura di GRL & Bien-Être

Sabato 28 giugno, venite a vedere il gala di ginnastica ritmica organizzato da GRL & Bien-Être presso la palestra del Collège François-de-Leusse alle ore 15.00.

Espanol :

El sábado 28 de junio, venga a ver la gala de gimnasia rítmica organizada por GRL & Bien-Être en el gimnasio del Collège François-de-Leusse a las 15.00 h.

