Spectacle de fin d’année de l’association Sueño Flamenco Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de fin d’année de l’association Sueño Flamenco

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle de l’école de danse Sueño flamenco .

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 92 00 29

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English :

L’événement Spectacle de fin d’année de l’association Sueño Flamenco Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque