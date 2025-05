Spectacle de fin d’année du groupe Français Langue Etrangère La Doline – Millau, 17 mai 2025 07:00, Millau.

Gratuit

Travaux d’élèves

De la section FLE du Greta de Millau

Samedi 17 Mai 20h

Ils arrivent des quatre coins du monde et ont en commun une même envie

apprendre le français et s’exprimer dans la langue de Molière. Depuis plusieurs

mois, les élèves de la section FLE (Français Langue Étrangère) du Greta de

Millau participent à un atelier théâtre mené par la Doline. Cette initiative, née

d’une collaboration entre le Greta et le monde artistique local, vise à conjuguer

apprentissage linguistique, expression corporelle et découverte culturelle.

À travers des jeux, des improvisations, des exercices de diction et la

construction collective d’un spectacle, ces élèves construisent bien plus que des

phrases ils trouvent leur voix, prennent confiance, et partagent leur regard sur

le monde. Le théâtre devient alors un formidable outil d’intégration, de

valorisation et de lien.

Le spectacle de fin d’année, fruit de ce travail collectif, sera présenté samedi 17

Mai à 20h. Drôle, touchant, parfois surprenant, il donne à entendre une langue

vivante, portée par celles et ceux qui l’apprivoisent chaque jour avec courage et

enthousiasme.

Ce projet prouve que la langue s’apprend aussi en jouant, en osant, en se

trompant, et surtout, en la vivant pleinement.

Au Théâtre de la Doline

1bis, rue du Champ du Prieur, Millau

Durée 35 minutes environ

Entrée Gratuite

Réservations au 05 65 58 83 40 .

Millau 12100 Aveyron Occitanie

