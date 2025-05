Spectacle de fin d’année Le cabaret du diable – Salle Jean Gabin Royan, 3 juillet 2025 21:00, Royan.

Charente-Maritime

Spectacle de fin d’année Le cabaret du diable Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-03 21:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-03

Depuis la nuit des temps, Lucifer, Prince des Enfers, s’amuse à semer le trouble dans les cœurs des humains à travers les 7 péchés capitaux. Mais aujourd’hui, quelque chose a changé…

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 50 12 71 elledanse17@gmail.com

English :

Since the dawn of time, Lucifer, Prince of the Underworld, has been stirring up trouble in human hearts through the 7 deadly sins. But today, something has changed?

German :

Seit Anbeginn der Zeit hat Luzifer, der Prinz der Unterwelt, die Herzen der Menschen durch die sieben Todsünden in Unruhe versetzt. Doch heute hat sich etwas geändert?

Italiano :

Fin dall’alba dei tempi, Lucifero, principe degli Inferi, si è divertito a creare problemi nel cuore degli uomini attraverso i 7 peccati capitali. Ma oggi, qualcosa è cambiato?

Espanol :

Desde la noche de los tiempos, Lucifer, príncipe del Inframundo, se ha divertido provocando problemas en los corazones humanos a través de los 7 pecados capitales. Pero hoy, ¿algo ha cambiado?

