Spectacle de Fin d’Année – Saint-Juéry 27 juin 2025 07:00

Aveyron

Spectacle de Fin d’Année Saint-Juéry Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Venez voir nos élèves sur scène pour le spectacle de fin d’année ! On vous attend nombreux pour partager ce moment festif !

Spectacle Gratuit et Ouvert à Tous.

Venez découvrir le travail et les talents de nos élèves lors de leur spectacle de fin d’année, suivi d’un repas convivial pour ceux qui le souhaitent.

Inscription obligatoire avant le 15 juin pour le repas.

Menu :

Salade/quiche

Rougail/Saucisse et Riz

Fromage/Dessert

Café et Vin 15 .

Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie

English :

Come and see our students on stage for the end-of-year show! We look forward to seeing you there!

German :

Erleben Sie unsere Schülerinnen und Schüler auf der Bühne bei der Jahresabschlussshow! Wir erwarten Sie zahlreich, um diesen festlichen Moment mit Ihnen zu teilen!

Italiano :

Venite a vedere i nostri studenti sul palco per lo spettacolo di fine anno! Vi aspettiamo numerosi!

Espanol :

¡Ven a ver a nuestros alumnos en el escenario para el espectáculo de fin de curso! ¡Esperamos ver a muchos de ustedes allí!

L’événement Spectacle de Fin d’Année Saint-Juéry a été mis à jour le 2025-06-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)